Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı - Haberler

Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı

Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

13.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:29
Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı

'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.


Kaza, 12.30 sıralarında Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YD 2822 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleden sonra tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler