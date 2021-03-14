İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI

14.03.2021 01:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:14

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin kömürlüğüne daldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin kömürlüğüne daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay, dün saat 23.50 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ümran Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 CYG 163 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kömürlüğe daldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kömürlüğe dalan otomobil çekici yardımıyla çıkartılırken, kömürlükte ve otomobilde hasar oluştu.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KÖMÜRLÜĞE DALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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