SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
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SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine düştü.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BB 8321 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı binanın bahçesine düştü. O sırada evine girmekte olan genç kız 5 saniye arayla tehlikeyi atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil bahçeden çıkarıldı.

SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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