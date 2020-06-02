Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
02.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:44
SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
- İstanbul
Kaza, saat 16.30 sıralarında D 100 karayolu Çanta mevkiinde yaşandı. Naim P.'nin kullandığı 34 ZJ 2719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içindeki 2'si çocuk 6 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA