SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Sürücü otomobilinden inerek müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyerek alevler yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı