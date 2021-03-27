SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Sürücü otomobilinden inerek müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyerek alevler yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Meral Akşener Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:52:46. #1.16#
title