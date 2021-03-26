Silivri'de otomobil alev alev yandı

SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
- İstanbul
Olay, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Sürücü otomobilinden inerek müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyerek alevler yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı