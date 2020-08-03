SİLİVRİ'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Silivri'de otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gazitepe mevkiinde çıktı. Ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çiftlikte yaşayanlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen ekipler ağaçlık alandaki yangını çiftlik evine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA