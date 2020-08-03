Silivri'de otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü Uğur Samet AVCI / Silivri'de otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Uğur Samet AVCI/ Silivri'de otluk alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gazitepe mevkiinde çıktı. Ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çiftlikte yaşayanlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen ekipler otluk alandaki yangını çiftlik evine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA