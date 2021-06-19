Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
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Silivri'de ölü yengeç tedirginliği

Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ sahiline onlarca ölü yengeç vurdu.

SİLİVRİ sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.  Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.


Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği
Silivri'de ölü yengeç tedirginliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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