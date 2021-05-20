Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
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Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA Haber: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya'nın uğradığı saldırı anlarının güvenlik kamerası...

SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA Haber: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya'nın uğradığı saldırı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve Mercan Kaya'yı onca kişinin içinde darp edip, bıçakladığı anlar yansıdı.

Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | SİLİVRİ'DE ÖLDÜRÜLEN MERTCAN KAYA'NIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler
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