Silivri'de motosiklet kazası: 2 ölü Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam 21.00 sıralarında Silivri-Akören yolu Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Genç ve Yurdagül Genç'in bindiği motosiklet seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıslardan Alaattin Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yurdagül Genç'in ise kalbi durdu. 112 Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaparak Yurdagül Genç'i hayata döndürmeyi başardı. Yurdagül Genç ağır yaralı olarak Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA