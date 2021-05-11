Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı
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Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı Motosiklet çalan hırsız kameralara yansıdı Silivri'de motosiklet çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Esenler'de bulunan evinde yakalandı.

- Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı

Motosiklet çalan hırsız kameralara yansıdı

İSTANBUL - Silivri'de motosiklet çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Esenler'de bulunan evinde yakalandı. Zanlının motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibey Mahallesi'nde 8 Mayıs günü sabah karşı yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirledi. B.E. isimli zanlı Esenler'deki evinde yakalandı. Şüpheli şahsın motosikletil çalıştıramayıp aynı mahalledeki bir sokak içerisinde bırakarak kaçtığı belirlendi. Motosiklet de ekipler tarafından ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı
Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı
Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı
Silivri'de motosiklet çaldı, Esenler'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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