Silivri'de Minibüsün Çarptığı Kadın Yaralandı
Silivri'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Silivri'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 VD 952 plakalı minibüs, manevra sırasında Nurten S'ye çarptı.
Yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaralı Nurten S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.