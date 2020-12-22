Silivri'de minibüsle çarpışan motosikletteki kişi yaralandı
22.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:47
Silivri'de, minibüsle çarpışan motosikletteki kişi yaralandı.
Silivri'de, minibüsle çarpışan motosikletteki kişi yaralandı.
Alibey Mahallesi Terminal Caddesi yan yol üzerinden sokağa girmeye çalışan 34 BOU 439 plakalı minibüsle sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş