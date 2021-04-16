SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI
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SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de günlük bin 500'ü bulan koronavirüs vaka sayılarına rağmen, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar meydan ve sahile akın etti.

SİLİVRİ'de günlük bin 500'ü bulan koronavirüs vaka sayılarına rağmen, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar meydan ve sahile akın etti.

Silivri'de günlük koronavirüs vaka sayıları bin 500'leri bulmasına rağmen, bugün havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Silivri Meydan ve sahile akın etti. Özellikle Başkomutan Caddesi'nde bulunan 19 Mayıs Parkı ve sahil kordon boyundaki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü.

SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI
SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI
SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI
SİLİVRİ'DE MEYDAN VE SAHİL DOLDU TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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