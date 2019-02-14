Silivri'de Metruk Binada Yangın
Silivri'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Vakkas Sokak'ta bulunan, içerisinde madde bağımlılarının kaldığı belirtilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, pencere bölümlerinden düşen taşlar park halindeki bazı araçlara zarar verdi.
Kaynak: AA