Silivri'de metruk baraka alev alev yandı
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Silivri'de metruk baraka alev alev yandı

SİLİVRİ'de çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın barakayı kullanılmaz hale getirdi.

Silivri'de metruk baraka alev alev yandı
23.05.2020 06:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:35
SİLİVRİ'de çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın barakayı kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, 01.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan metruk bir barakada dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken baraka yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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