SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Haberler
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SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de mendil yüklü TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

SİLİVRİ'de mendil yüklü TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Silivri, Tem Otoyolu Gazitepe mevkiinde meydana geldi. 34 JU 2773 plakalı kamyonun sürücüsü Özcan D., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden mendil yüklü TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TIR'da bulunan mendil kutuları yola savruldu.

Kazanın olduğu noktada çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI

SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI

SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI

SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI
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Haber: SİLİVRİ'DE MENDİL YÜKLÜ TIR'A ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Haberler
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