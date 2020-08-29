SİLİVRİ'DE MANGAL YAKAN TATİLCİ YANGIN ÇIKARDI Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de ağaçlık alanda mangal yakan piknikçi yangın çıkardı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de ağaçlık alanda mangal yakan piknikçi yangın çıkardı. Çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Parkköy Mevkiinde çıktı. İddialara göre, günübirlikçi tarafından yakılan mangal otluk ve ağaçlık alanda yangının çıkmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yazlık evlere sıçramadan söndürdü. Bu sırada bir itfaiye aracı çukura saplandı. Çukura saplanan itfaiye aracı bir başka itfaiye aracı tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis yangının çıkmasına sebep olan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA