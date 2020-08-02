SİLİVRİ'DE MAKAS TERÖRÜ; ZİNCİRLEME KAZADA 18 YARALI Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edelein otomobilin, karşı yönden gelen otomoille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edelein otomobilin, karşı yönden gelen otomoille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi köy yolunda yaşandı. İddialara göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 ZYK 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 18 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Beylikdüzü'ndeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobiller kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA