Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı
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Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı.

03.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:10
Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. 'den 'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.


Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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