SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.
05.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:40
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.
Görüntü Dökümü: ------------------Silivri sahili-Dev dalgalar
-Genel detaylar
Kaynak: DHA