SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
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SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

05.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:40
SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de lodos ve yağış etkili oluyor. 

Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu. 

Görüntü Dökümü: ------------------Silivri sahili-Dev dalgalar

-Genel detaylar


Kaynak: DHA
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