Silivri'de Lodos Etkili Oluyor
İstanbul DHASilivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.
İstanbul DHA
Silivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.
Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Sahilde oluşan dalgalar
-Sökülen kaldırım taşları
-Rüzgarda yürüyenler
-Seyyar satıcılar
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA