SİLİVRİ'DE KUYUYA DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de kuyuya düşen kediyi, itfaiye erleri kurtardı.

Silivri Kadıköy Mahallesi'nde bir kedi yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya düştü. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Kuyunun başına gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinden biri sarkıtılan halatla kuyuya indi. Kediyi yakalayan itfaiye eri, onu düştüğü kuyudan çıkardı. Kedini sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.