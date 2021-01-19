Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
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Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2

19.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:10
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2

Silivri'de, kuyumcuyu giren şüpheli elindeki copla soygun girişiminde bulundu.

Silivri'de, kuyumcuyu giren şüpheli elindeki copla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu tarafından silahla vurulan şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.30 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ucman'a ait kuyumcuya giren bir kişi elindeki copu göstererek, kuyumcudan altınları vermesini istedi. Altınları vermek için tezgahın altına eğilip silahını alan Ucman, soygun girişiminde bulunan şüpheliye ateş etti. Şüpheli, merminin kafasına isabet etmesi üzerine yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuyumcu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay hakkında polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.


- İstanbul
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2
Silivri'de kuyumcu soyguncuyu vurdu-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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