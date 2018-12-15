Silivri'de Kulübe Yangını

İstanbul DHA

İstanbul Silivri'de Yeni Mahalle'de bulunan kulübe yangını paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Kulübede yangını söndürüldükten sonra kulübe içerisinde kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sırasında arazide bulunan ağaçlar yangında zarar gördü.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan kulübe

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar