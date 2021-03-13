İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
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İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı

13.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:07

Silivri'de site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp kripto para çağrı merkezi kuran şüpheliler gözaltına alındı. 18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı ve site dışına çıkmalarını yasakladığı belirlendi. Şüphelilerin, Çin'de yaşayan vatandaşları sahte kripto para danışmanlığı yaparak dolandırdığı tespit edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı.

18 Çinli şüpheli, Türkiye'de çalışma vaadi ile Çin'den bilgisayar mühendisi ve programcısı olmak üzere 101 kişi getirdi. Gelen kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüpheliler, kişilerin sitenin dışına çıkmasını yasakladı. İnternet üzerinden Çin'e 'kripto para danışmanlığı' şeklinde reklam veren şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere "Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim" dediği öğrenildi.

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı

İKİ ÇALIŞAN POLİSE İHBARDA BULUNDU

Gece saatlerinde siteden gizlice çıkarak en yakın polis karakoluna giden iki çalışan, kendilerinin zorla çalıştırıldığını ve site içerisinde onlarca kişinin zorla tutulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 ekip ve 100 polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 101 çalışan ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur oldukları anlaşılan ve Türkiye'ye turistik vize ile giriş yaptığı belirlenen Çin uyruklu çalışanlar gerekli işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.

OPERASYONDA 1,5 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda villalardan ikisinin yemekhane ve yatakhane olarak kullanıldığı tespit edilirken, şüphelilerin çalışanlara aylık 7 bin Çin Yuanı ödediği belirlendi. Öte yandan, operasyonda 1 milyon 500 bin lira para, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, para sayma makinesi ve çok sayıda harddiske el koyuldu. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Polis ekiplerinin siteye gerçekleştirdiği operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde, ekiplerinin koçbaşı yardımı ile sitenin kapısını kırdığı, ofis tarzında dizayn edilmiş odalar ve şüphelilerin gözaltına alınma anları yer alıyor.

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İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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