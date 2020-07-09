Silivri'de köy köy 3 bin 200 balya ücretsiz saman dağıtıldı Silivri'de köy köy 3 bin 200 balya ücretsiz saman dağıtıldı Silivri'de tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekteki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 3 bin 200 balya saman dağıtıldı.

Silivri'de köy köy 3 bin 200 balya ücretsiz saman dağıtıldı İSTANBUL - Silivri'de tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekteki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 3 bin 200 balya saman dağıtıldı. Silivri Belediyesi, ekimini yaptığı 300 dönüm tohumluk arpaların hasat işleminden sonra elde edilen 3 bin 200 balya samanı, hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıttı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, ekipler köy köy gezerek, küçük ve orta ölçekteki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara saman hediye etti. Çiftçiye Tohum Desteği Projesi teması ile hayata geçirilen projeden muhtarlıklar vasıtası ile 80 çiftçi yararlanırken, bedelsiz dağıtılan samanlar hayvancıların yüzünü güldürdü. Kaynak: İHA