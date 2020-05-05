Silivri'de koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
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Silivri'de koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Silivri'de koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
05.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:38

EMEKLİ olduktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalarına bakan ve yakalandığı virüsten dolayı gördüğü 25 günlük tedavinin ardından kurtulan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, meslektaşlarının alkışları altında...

EMEKLİ olduktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalarına bakan ve yakalandığı virüsten dolayı gördüğü 25 günlük tedavinin ardından kurtulan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, meslektaşlarının alkışları altında taburcu oldu

Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, koronaviris salgını çıkınca Sağlık Bakanlığı'na başvurarak koronavirüsle mücadelede görev almak istediğini bildirdi. Bakanlığın onay vermesiyle Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Aydın Kayır, koronavirüse yakalandı. Burada tedavi altına alınan Aydın Kayır, 25 gün süren tedavinin ardından meslektaşlarının alkışları altında hastaneden taburcu oldu. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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