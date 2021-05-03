İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Silivri'de denetim yaptı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Silivri'de denetim yaptı. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde ekipler, araçları tek tek durdurarak, sürücüler ile beraberlerindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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