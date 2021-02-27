Son dakika gündem: Silivri'de koronavirüs denetimi
27.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:47
Son dakika habere göre Uğur Samet AVCI / Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Uğur Samet AVCI/ Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere Silivri Kaymakamı Ali Partal da katıldı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Silivri'de koronavirüs denetimleri yapıldı. Ekipler, Uğur Mumcu Meydanı'nda bulunan işletmeleri denetledi. Denetimlere Silivri Kaymakamı Ali Partal da katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı