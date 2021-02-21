Silivri'de koronavirüs denetimi

SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal koordinasyonunda, ilçe kaymakamlık binası önünde toplanan polis, maliye, gıda ve tarım ile zabıta ekipleri AVM, restoran ve lokantalarda mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, "Pandemi sürecinde hafta sonu ve hafta içi belirli kısıtlamalar var. İşletmelerin denetimi için buradayız. İşletmelerimize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Kurallara uyanlar teşekkür ediyoruz, uymayanlara ise ilgili gerekli işlemleri uyguluyoruz. Bugün 45 ekibimiz 135 personel sahada denetimlerini sürdürüyor. Bu süreç içerisinde denetimler devam edecek. Ben tekrar vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum maske, mesafe ve temizliğe önem verin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı