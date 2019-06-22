Silivri'de konteyner yangını

Silivri'de çöp döküm sahasındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki çöp döküm sahasında bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, yandaki iki konteynere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA