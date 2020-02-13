Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı
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Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı.

13.02.2020 04:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 04:11
Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken ekipleri içerideki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Olay, gece saat 02: 00 sularında Yeni Mahalle Gazitepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişinin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar , jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. ekipleri kilitli konteynerde demir kesme testeresiyle delik açarak yangına müdahalede bulundu. yangın konteynerin hemen yanındaki tek katlı eve sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri konteynerdeki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Silivri'de konteyner yandı, 4 yavru kedi kurtarıldı
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