Silivri'de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası
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Silivri'de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası

07.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:19
Silivri'de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası

SİLİVRİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir kafede okey oynayıp alkol alan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

SİLİVRİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir kafede okey oynayıp alkol alan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. 

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okey oynanıyor bilgisi üzerine Piri Mehmet Paşa Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta bulunan bir kafeye dün, saat 20.00 sıralarında denetim yaptı. Kafede bulunan 4 kişinin okey oynadıkları, alkol aldıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Polis, 4 kişiye 900'er lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.  


- İstanbul
Silivri'de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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