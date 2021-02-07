Silivri'de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası
07.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:19
SİLİVRİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir kafede okey oynayıp alkol alan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
SİLİVRİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir kafede okey oynayıp alkol alan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
- İstanbul
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okey oynanıyor bilgisi üzerine Piri Mehmet Paşa Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta bulunan bir kafeye dün, saat 20.00 sıralarında denetim yaptı. Kafede bulunan 4 kişinin okey oynadıkları, alkol aldıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Polis, 4 kişiye 900'er lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı