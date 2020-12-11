Silivri'de kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
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Silivri'de kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

11.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:35
Silivri'de kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

SİLİVRİ'de korona virüs tedbirleri kapsamında haftası sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik durma noktasına geldi.

SİLİVRİ'de korona virüs tedbirleri kapsamında haftası sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik durma noktasına geldi. 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Silivri'de D-100 Karayolu ilçe merkezinde kilometrelerce oluşan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun polis helikopteriyle havadan kontrol edildiği görüldü.

- İstanbul

Silivri'de kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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