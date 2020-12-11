Silivri'de kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
11.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:35
SİLİVRİ'de korona virüs tedbirleri kapsamında haftası sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik durma noktasına geldi.
SİLİVRİ'de korona virüs tedbirleri kapsamında haftası sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik durma noktasına geldi. 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Silivri'de D-100 Karayolu ilçe merkezinde kilometrelerce oluşan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun polis helikopteriyle havadan kontrol edildiği görüldü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı