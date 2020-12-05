Silivri'de kısıtlama denetimi

Silivri'de kısıtlama denetimi Polis ekipleri sürücülere izin belgelerini sordu Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda yapılan uygulamada, sürücülere GBT sorgulaması yapılırken, kısıtlama kapsamında izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Silivri'de kısıtlama denetimi

Polis ekipleri sürücülere izin belgelerini sordu

İSTANBUL - Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda yapılan uygulamada, sürücülere GBT sorgulaması yapılırken, kısıtlama kapsamında izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde Pazartesi sabah 05.00 saatine kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam itibariyle başladı. Polis ekipleri kısıtlamalar kapsamında denetimlerini sıklaştırarak, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, genel bilgi taraması yaptı. Bunun yanı sıra denetim noktasında görevli polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgeleri olup olmadığını sordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı