Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı - Haberler
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Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

SİLİVRİ'de deniz kenarında kanalizasyon borusunda mahsur kalan kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı.

SİLİVRİ'de deniz kenarında kanalizasyon borusunda mahsur kalan kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sahil Caddesinde yaşandı. Deniz kenarında bulunan kanalizasyon borusundan kedi seslerini geldiğinde duyanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Dalgıç itfaiye eri kanalizasyon borusuna girerek, kediyi kurtardı.


Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Silivri'de kediyi dalgıç itfaiyeci kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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