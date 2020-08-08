SİLİVRİ'DE KAYBOLAN SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU POLİS TARAFINDAN BULUNDU
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SİLİVRİ'DE KAYBOLAN SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU POLİS TARAFINDAN BULUNDU

SİLİVRİ'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen Suriye uyruklu Jüdi Abdullah (16), denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

SİLİVRİ'DE KAYBOLAN SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU POLİS TARAFINDAN BULUNDU
08.08.2020 05:00 | Son Güncelleme: 08.08.2020 05:04

SİLİVRİ'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen Suriye uyruklu Jüdi Abdullah (16), denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalıkların arasında saatler sonra bir polis memuru tarafından bulundu.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne ailesiyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşındaki Suriye Uyruklu Jüdi Abdullah, denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Aramalar sırasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Kemal Bozkurt, deniz kenarındaki kayalıkların arasında Jüdi Abdullah'ı fark etti. Kız çocuğu polis memurları tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Jüdi Abdullah'ı hastaneye kaldırıldı. Jüdi Abdullah'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

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