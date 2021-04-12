Silivri'de kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor
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Silivri'de kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

SİLİVRİ'de 112 Acil Servis ambulans şoförü 2 çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.

SİLİVRİ'de 112 Acil Servis ambulans şoförü 2 çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor. 

Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat, 3 gün önce mesai bitiminden sonra kayboldu. Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Silivri'de kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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