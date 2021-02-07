Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu
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Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu

07.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:11
Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu

SİLİVRİ'de dün öğle saatlerinde evinden çıkıp kaybolan otizmli 34 yaşındaki kişi, D-100 Karayolu'nda yürürken bulunup polis tarafından ailesine teslim edildi.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA- SİLİVRİ'de dün öğle saatlerinde evinden çıkıp kaybolan otizmli 34 yaşındaki kişi, D-100 Karayolu'nda yürürken bulunup polis tarafından ailesine teslim edildi. 

Silivri'de dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan otizmli 34 yaşındaki İlker adlı kişi için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe merkezi ve civarında otizmli genci bulmak için çalışma yürüttü.

KARAYOLUNDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Otizmli genç, D-100 Karayolu'nda hayatını tehlikeye atarak yürüdüğü sırada sürücüler tarafından görüldü. Genci fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri otizmli genci sakinleştirerek polis aracına bindirdi. Saatler sonra bulunan genç, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.  

(LAR)


Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu
Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu
Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu
Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu
Silivri'de kaybolan otizmli kişi D-100 Karayolu'nda yürürken bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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