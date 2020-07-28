Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar
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Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

Silivri'de, biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı.

Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar
28.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:01

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA- Silivri'de, biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu. Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı.  Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı. Ailenin bina önüne inmemesi üzerine iki kişi, iş yerleri ile otomobile saldırdı. Ellerine tahta alan saldırganlar kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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