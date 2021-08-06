SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU
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SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de evsiz oldukları öğrenilen 2 kardeşten birinin cesedi iki katlı metruk binada bulundu.

SİLİVRİ'de evsiz oldukları öğrenilen 2 kardeşten birinin cesedi iki katlı metruk binada bulundu.

Sokakta yaşayan 2 kardeş, geceyi geçirmek için Ali Bey Mahallesi Değirmen Durağı mevkiinde bulunan 2 katlı metruk binaya girdi. 2. katta kalan kardeşlerden birinin hareketsiz yattığını gören yan binadaki bir kişi durumu polise ihbar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarındaki Erkan isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kardeşlerin uyuşturucu kullandıkları iddia edilirken, diğer kardeş ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU
SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU
SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU
SİLİVRİ'DE KARDEŞİYLE KALDIĞI METRUK BİNADA CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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