Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı - Haberler
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Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı Silivri'de karla kaplı yolda yürümeye çalışan 75 yaşında adam kayarak düştü.

İSTANBUL (İHA) - - Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı

İSTANBUL - Silivri'de karla kaplı yolda yürümeye çalışan 75 yaşında adam kayarak düştü. Başından yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki esnaf koştu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Silivri Liman Caddesi'nde 75 yaşındaki bir adam karla kaplı yolda yürümeye çalışırken kayarak düştü. Yaşlı adamı gören çevredeki esnaf yardımına koştu. Yaşlı adamın başını örten vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Başından yaralan adam sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı

Silivri'de karlı yolda yürüyen 75 yaşındaki adam düşerek kafasını yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esnaf, kar, 3. Sayfa, Haber

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