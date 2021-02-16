Silivri'de karda mahsur kalan yabancı uyruklu 2 bisikletli kurtarıldı

SİLİVRİ'de karda mahsur kalan Japonya ve Arjantin uyruklu iki bisikletli, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

SİLİVRİ'de karda mahsur kalan Japonya ve Arjantin uyruklu iki bisikletli, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde iki bisikletlinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Silivri zabıta ekipleri sevk edildi.

Japonya uyruklu fotoğrafçı Hirohisa Tajima ve Arjantin uyruklu doktor Leonarda Emanuwl Monsen kurtarılarak, bisikletleriyle birlikte Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne götürüldü. Türkiye'yi gezdikten sonra Bulgaristan'a oradan Ukrayna'yı da gezip Gürcistan'a gideceklerini ifade eden 2 bisikletliye çorba ve çay ikram edildi. Geceyi belediyenin misafiri olarak geçirecek olan 2 bisikletlinin yarın yollarına devam edecekleri belirtildi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı