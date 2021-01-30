Silivri'de karaya oturan iskele yapımında kullanılan duba kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, dün Silivri'de karaya oturan iskele yapımında kullanılan dubanın kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, dün Silivri'de karaya oturan iskele yapımında kullanılan dubanın kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hava muhalefeti nedeniyle Selimpaşa mevkisinde karaya oturan dubanın, bölgede bulunan Kurtarma-2 römorkörü ve ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldığı belirtildi.
Süreç
Tekirdağ'ın Şarköy Limanı'ndan Fırtına-2 römorkörü ile Ambarlı'ya götürülen iskele yapımında kullanılan duba, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle Silivri Selimpaşa'da karaya oturmuştu.
Dubadaki 6 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kara tahlisiye (can kurtarma) ekibinin kurduğu varagele sistemiyle tahliye edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş