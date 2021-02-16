Silivri'de kar yağışı devam ediyor
16.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
İSTANBUL'da haftasonu başlayan kar yağışı, Silivri'de aralıklarla yağmaya devam ediyor.
İSTANBUL'da haftasonu başlayan kar yağışı, Silivri'de aralıklarla yağmaya devam ediyor.
- İstanbul
Silivri'de gece saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı sabah saatlerinde tekrar başladı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı ilçe merkezi ve mahallelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı