Silivri'de kar yağışı devam ediyor
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Silivri'de kar yağışı devam ediyor

16.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
Silivri'de kar yağışı devam ediyor

İSTANBUL'da haftasonu başlayan kar yağışı, Silivri'de aralıklarla yağmaya devam ediyor.

İSTANBUL'da haftasonu başlayan kar yağışı, Silivri'de aralıklarla yağmaya devam ediyor. 

Silivri'de gece saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı sabah saatlerinde tekrar başladı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı ilçe merkezi ve mahallelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.


- İstanbul
Silivri'de kar yağışı devam ediyor
Silivri'de kar yağışı devam ediyor
Silivri'de kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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