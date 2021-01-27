Silivri'de kar sevinci
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Silivri'de kar sevinci

27.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:41
Silivri'de kar sevinci

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Silivri'de de yağan kar vatandaşları memnun etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. 

Kar, Silivri'de de kendisini gösterdi. Kısa sürede ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. "Sabah gözümüzü karla açtık." diyen Dilek Gören, "Silivri uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen hafta İstanbul'un iç kesimlerine kar yağmıştı, buraya da yağmasını bekliyorduk" diye konuştu. Mehmet Işık ise, "Uzun zamandır beklediğimiz, geç gelen bir kar. Bu bile mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur" dedi. Tayfun Özkök de "Yılın ilk karını gördüğümüz için mutluyuz. Geçen haftaki kar buraya yağmadı, bu senenin ilk karı bugün düştü. Bu yıl geç yağdı ama daha önce Ocak aynın başında yağıyordu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Silivri'de kar sevinci
Silivri'de kar sevinci
Silivri'de kar sevinci
Silivri'de kar sevinci
Silivri'de kar sevinci
Silivri'de kar sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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