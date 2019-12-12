Silivri'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Silivri'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Silivri'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Büyükkılıçlı-Sinekli Mahallesi yolunda, Özgen D'nin kullandığı 34 LT 4559 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GA 9020 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özgen D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Özgen D'nin cesedi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.