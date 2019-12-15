Silivri'de kamyonetin sıkıştırdığı otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
SİLİVRİ'de bir kamyonetin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü Halil Arda E. ambulans içerisinde tedavi edildi. Kazada otomobilden kopan bir parça ise karşı yönden gelen bir başka araca, çarparak zarar verdi. Polis kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
- İstanbul